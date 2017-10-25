Карреньо Буста вышел во второй круг турнира в Вене

Испанец Пабло Карреньо Буста обыграл аргентинца Гвидо Пелью в двух сетах - 6:2, 7:6(9:7) и вышел во второй круг. Встреча продолжалась 1 час 48 минут. Кроме того, немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф обыграл уругвайца Пабло Куэваса - 7:5, 6:1.
Вена (Австрия)
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Призовой фонд 2 035 415 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Карреньо Буста (Испания, 4) - Пелья Г. (Аргентина, Q) - 6:2, 7:6(9:7)
Штруфф (Германия) - Куэвас (Уругвай) - 7:5, 6:1
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