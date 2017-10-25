03:00 | Теннис — ATP

Карреньо Буста вышел во второй круг турнира в Вене


Испанец Пабло Карреньо Буста обыграл аргентинца Гвидо Пелью в двух сетах - 6:2, 7:6(9:7) и вышел во второй круг. Встреча продолжалась 1 час 48 минут. Кроме того, немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф обыграл уругвайца Пабло Куэваса - 7:5, 6:1.   

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 2 035 415 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карреньо Буста (Испания, 4) - Пелья Г. (Аргентина, Q) - 6:2, 7:6(9:7)

Штруфф (Германия) - Куэвас (Уругвай) - 7:5, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/vienna/2017/

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