Карреньо Буста сыграет с Раоничем во втором круге турнира в Париже

Испанец Пабло Карреньо Буста в двух сетах нанес поражение итальянцу Фабио Фоньини в первом круге турнира ATP в Париже. Его следующим соперником станет канадец Милош Раонич.
В другом поединке аргентинец Гвидо Пелья уступил Стиву Джонсону из США. Теперь американцу предстоит встреча с хозяином корта Ришаром Гаске.
Париж (Франция)
Турнир ATP BNP Paribas Masters
Призовой фонд 3 748 925 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Джонсон (США) – Пелья (Аргентина) – 6:4, 7:5
Карреньо Буста (Испания) – Фоньини (Италия) – 6:3, 6:1