Карреньо Буста сыграет с Раоничем во втором круге турнира в Париже

Испанец Пабло Карреньо Буста в двух сетах нанес поражение итальянцу Фабио Фоньини в первом круге турнира ATP в Париже. Его следующим соперником станет канадец Милош Раонич.

В другом поединке аргентинец Гвидо Пелья уступил Стиву Джонсону из США. Теперь американцу предстоит встреча с хозяином корта Ришаром Гаске.

Париж (Франция)

Турнир ATP BNP Paribas Masters

Призовой фонд 3 748 925 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Джонсон (США) – Пелья (Аргентина) – 6:4, 7:5

Карреньо Буста (Испания) – Фоньини (Италия) – 6:3, 6:1