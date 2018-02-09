Карреньо-Буста проиграл во втором круге в Кито

Испанец Пабло Карреньо Буста не сумел пробиться в четвертьфинал турнира ATP в Кито. Во втором круге он в двух сетах уступил словаку Андрею Мартину. Следующим соперником Мартина станет француз Корантен Муте.

Напомним, что Карреньо Буста был посеян под первым номером на этом турнире.

Кито (Эквадор)

Турнир ATP Ecuador Open

Призовой фонд 501 345 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Мартин (Словакия, Q) – Пабло Карреньо Буста (Испания, 1) – 6:4, 6:2