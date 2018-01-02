Карреньо Буста проиграл Чоричу на турнире в Дохе

Испанец Пабло Карреньо Буста проиграл хорвату Борне Чоричу в матче первого круга турнира ATP в Дохе. Второй номер посева на соревнованиях в Катаре уступил со счетом 7:5, 2:6, 6:7 (8:10).

Во втором круге Чорич встретится с представителем Грузии Николозом Басилашвили. Матч состоится 3 января.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 286 675 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Чорич (Хорватия) - Карреньо Буста (Испания, 2) - 5:7, 6:2, 7:6 (10:8)

Башич (Босния и Герцеговина, Q) - Хайдер-Маурер (Австрия) - 6:4, 6:3

Гойовчик (Германия) - Краинович (Сербия, 6) - 6:4, 6:1

Лопес Ф. (Испания, 8) - Гарсия Лопес (Испания) - 6:4, 5:7, 7:6