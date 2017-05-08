Испанец Пабло Карреньо Буста поднялся на седьмое место в чемпионской гонке ATP. Лучший из россиян Даниил Медведев занимает 51-ю строчку.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 8 мая

1 (1*). Федерер (Швейцария) – 4045 очков

2 (2). Надаль (Испания) – 3735

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 1590

4 (4). Тим (Австрия) – 1485

5 (5). Гоффен (Бельгия) – 1460

6 (6). Димитров (Болгария) – 1375

7 (10). Карреньо-Буста (Испания) – 1325

8 (7). Цонга (Франция) – 1265

9 (8). Рамос-Виньолас (Испания) – 1220

10 (9). Сок (США) – 1220

51 (48). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 355…

58 (56). РУБЛЕВ (Россия) – 317…

61 (55). ДОНСКОЙ (Россия) – 314

73 (74). ХАЧАНОВ (Россия) – 280

* – положение в предыдущем рейтинге