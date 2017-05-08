Испанец Пабло Карреньо Буста поднялся на седьмое место в чемпионской гонке ATP. Лучший из россиян Даниил Медведев занимает 51-ю строчку.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 8 мая
1 (1*). Федерер (Швейцария) – 4045 очков
2 (2). Надаль (Испания) – 3735
3 (3). Вавринка (Швейцария) – 1590
4 (4). Тим (Австрия) – 1485
5 (5). Гоффен (Бельгия) – 1460
6 (6). Димитров (Болгария) – 1375
7 (10). Карреньо-Буста (Испания) – 1325
8 (7). Цонга (Франция) – 1265
9 (8). Рамос-Виньолас (Испания) – 1220
10 (9). Сок (США) – 1220
51 (48). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 355…
58 (56). РУБЛЕВ (Россия) – 317…
61 (55). ДОНСКОЙ (Россия) – 314
73 (74). ХАЧАНОВ (Россия) – 280
* – положение в предыдущем рейтинге