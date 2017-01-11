07:41 | ТЕННИС — ATP

Карреньо Буста победил Зверева в Сиднее и может сыграть с Кузнецовым

0
0
0

Испанец Пабло Карреньо Буста переиграл в матче второго круга турнира в Сиднее немца Мишу Зверева в трех сетах – 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Его следующим соперником будет победитель пары Алекс Де Минаур (Австралия) – Андрей Кузнецов (Россия).

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Apia International Sydney

Призовой фонд 437 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карреньо Буста (Испания, 4) – Зверев М. (Германия) – 3:6, 7:6 (7:4), 6:3

Кольшрайбер (Германия, 5) – Томпсон Дж. (Австралия, WC) – 7:5, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/sydney/2017/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ