Карреньо Буста победил Зверева в Сиднее и может сыграть с Кузнецовым

Испанец Пабло Карреньо Буста переиграл в матче второго круга турнира в Сиднее немца Мишу Зверева в трех сетах – 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Его следующим соперником будет победитель пары Алекс Де Минаур (Австралия) – Андрей Кузнецов (Россия).
Сидней (Австралия)
Турнир ATP Apia International Sydney
Призовой фонд 437 380 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карреньо Буста (Испания, 4) – Зверев М. (Германия) – 3:6, 7:6 (7:4), 6:3
Кольшрайбер (Германия, 5) – Томпсон Дж. (Австралия, WC) – 7:5, 6:4