Карреньо Буста победил Зверева в Сиднее и может сыграть с Кузнецовым

Испанец Пабло Карреньо Буста переиграл в матче второго круга турнира в Сиднее немца Мишу Зверева в трех сетах – 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Его следующим соперником будет победитель пары Алекс Де Минаур (Австралия) – Андрей Кузнецов (Россия).

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Apia International Sydney

Призовой фонд 437 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карреньо Буста (Испания, 4) – Зверев М. (Германия) – 3:6, 7:6 (7:4), 6:3

Кольшрайбер (Германия, 5) – Томпсон Дж. (Австралия, WC) – 7:5, 6:4