Карреньо Буста обыграл Димитрова и вышел в полуфинал турнира в Барселоне

Испанец Пабло Карреньо Буста переиграл в двух сетах болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале турнира в Барселоне. Матч длился 1 час 38 минут.

В полуфинале Карреньо Буста сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 510 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция) - Доминик Тим (Австрия, 3) - 6:3, 6:2

Пабло Карреньо Буста (Испания, 5) - Григор Димитров (Болгария, 2) - 6:3, 7:6 (7:4)