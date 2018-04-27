Карреньо Буста обыграл Димитрова и вышел в полуфинал турнира в Барселоне

Испанец Пабло Карреньо Буста переиграл в двух сетах болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале турнира в Барселоне. Матч длился 1 час 38 минут.
В полуфинале Карреньо Буста сыграет с греком Стефаносом Циципасом.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 510 900 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Стефанос Циципас (Греция) - Доминик Тим (Австрия, 3) - 6:3, 6:2
Пабло Карреньо Буста (Испания, 5) - Григор Димитров (Болгария, 2) - 6:3, 7:6 (7:4)
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