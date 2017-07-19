Карреньо Буста не смог доиграть матч с Кузнецовым в Бостаде

Россиянин Андрей Кузнецов вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде. Его соперник - первый номер "посева" Пабло Карреньо Буста - снялся с матча из-за травмы по ходу третьего сета.

Соперником Кузнецова станет Диего Шварцман из Аргентины.

Отметим, что для Карреньо Бусты турнир стал первым после травмы на Roland Garros.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP SkiStar Swedish Open

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

КУЗНЕЦОВ А. (Россия) - Карреньо Буста (Испания, 1) - 4:6, 7:6 (7:5), 3:0 отказ 2-го игрока

Шварцман (Аргентина, 7) - Оливо (Аргентина) - 6:4, 6:1