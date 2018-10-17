Карловский и Медведев проиграли в 1/4 финала парного турнира "ВТБ Кубка Кремля"

Россияне Евгений Карловский и Даниил Медведев выбыли из "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде. В 1/4 финала их обыграла американская пара Остин Крайчек/Раджив Рам - 6:3, 6:2.

В полуфинале американцы сыграют с победителями матча Андреас Мис (Германия)/Ханс Подлипник-Кастильо (Чили) - Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия).

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 856 445 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Остин Крайчек/Раджив Рам (США, 2) - Евгений Карловский/Даниил Медведев (Россия, WC) - 6:3, 6:2