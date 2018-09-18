Карен Хачанов: "Южный - хороший пример для российских теннисистов"

Первая ракетка России Карен Хачанов поблагодарил Михаила Южного, который помог ему в начале карьеры. 36-летний Южный ранее объявил, что завершит карьеру после стартовавшего в воскресенье турнира в Санкт-Петербурге.

- В своей лучшей форме он играл очень хорошо, побеждал ведущих теннисистов и попадал в топ-10 рейтинга, - цитирует официальный сайт ATP Хачанова. - Он хороший пример для российских игроков. Дважды он побеждал в Кубке Дэвиса, он был быстрее и сильнее, его всегда было трудно обыграть. Он и его тренер Борис Собкин всегда помогали и следовали за мной, давали мне хорошие советы. Он оказал на меня большое влияние.

В первом круге турнира в Санкт-Петербурге Южный сыграет с Мирзой Башичем из Боснии и Герцеговины.