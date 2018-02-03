Карен Хачанов: "Я люблю Армению, но выступать буду за Россию"

Российский теннисист Карен Хачанов подчеркнул, что не намерен выступать за сборную Армении. По словам 49-й ракетки мира, он ценит свои корни, но не собирается менять спортивное гражданство.

– Я родился в Москве, но с армянскими корнями, как по отцовской, так и по материнской линии, - цитирует news.am слова Хачанова. - Мой дед родился и вырос в Ереване. Спустя годы он и его семья переехали в Москву.

Последний раз я был в Армении в 2010 году. Я приезжал для участия в турнире, а также небольшого путешествия по Армении. Я люблю эту страну, у меня там хорошие друзья. У меня хорошие отношения с армянскими теннисистами, я знаю главного тренера сборной.

Играть за Армению? Я думаю, что это невозможно. Я никогда не думал об этом, потому что родился в Москве и провел всю жизнь в России. При этом я ценю свои армянские корни.