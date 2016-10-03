Карен Хачанов: "Рад, что мой первый титул завоеван в день рождения мамы"

Россиянин Карен Хачанов подчеркнул, что победа на турнире в Китае - первая мечта, которую он смог реализовать. Теннисист рад, что завоевание титула состоялось в день рождения его мамы.

- Очень рад этой победе, потому что каждый день я тяжело работаю, - приводит официальный сайт АТР слова Хачанова. - Это первая мечта, которую я смог реализовать. Эта победа особенная для меня, потому что я сумел ее одержать в день рождения мамы. Рад, что мой первый титул в карьере может быть подарком для нее. Не ожидал, что смогу побороться за титул на этой неделе. Очень рад, что стал его обладателем.

Отметим, что Хачанов стал первым российским теннисистом, который выиграл турнир АТР в одиночном разряде с 2013 года. Эта победа позволила ему подняться в рейтинге со 101-го на 55-е место.