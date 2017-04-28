Карен Хачанов: "После победы над Гоффеном я чувствую себя потрясающе"

Российский теннисист Карен Хачанов после победы над Давидом Гоффеном на турнире АТР в Барселоне отметил, что ему удалось показать игру высокого уровня. Россиянин впервые в своей карьере обыграл спортсмена из первой десятки и вышел в четвертьфинал турнира.

- Я чувствую себя потрясающе, - приводит пресс-служба ATP слова Хачанова. - Я очень рад тому, что удалось одержать первую победу над соперником из десятки. Она стала самой большой в моей карьере. Сегодня показал теннис хорошего уровня, боросля и держался в игре. Получилось сыграть уверенно и стабильно.