Карен Хачанов: "Перед финалом тренер сказал: "Бейся за победу!"

Россиянин Карен Хачанов, в минувшее воскресенье завоевавший свой первый титул и поднявшийся на 55-ю строчку мирового рейтинга АТР, рассказал в интервью пресс-службе "Кубка Кремля" о турнире в китайском Чэнду.

– На турнире в Чэнду вы обыграли Жоао Соузу, Виктора Троицки, Фелисиано Лопеса и Альберта Рамоса-Виньоласа. Как оцените свой результат?

– Я рад, что удалось показать хороший теннис. Оценивать результат и мою игру будет мой тренер. И мы затем смотрим, что и где можно улучшить. Отношусь к каждому поединку максимально серьезно. Все они сложные и ответственные для меня.

– Какой был план на финал? Давал ли Гало Бланко какие-то особые установки на игру против испанца?

– Этот вопрос относится к нашей внутренней работе с Гало Бланко. Но главное, что он мне сказал, было: "Будь уверен в себе и бейся за победу!"

– Что стало переломным моментом этой напряженной встречи? Ошибка Рамоса на смэше в третьем сете и брейк с вашей стороны или что-то еще?

– Во время любого поединка стараюсь играть каждый мяч максимально серьезно. Поэтому, наверное, разочарую, сказав, что все розыгрыши для меня – с первого до последнего – были ключевыми.