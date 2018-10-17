Карен Хачанов: "Очень непростой матч для второго круга"

Российский теннисист Карен Хачанов - о матче второго раунда "ВТБ Кубке Кремля" с чехом Лукашем Росолом (6:4, 7:5).

- Очень непростой матч для второго круга. Мой соперник не играл какое-то время и опустился в рейтинге, но раньше стоял в топ-30 или даже выше. У него такая игра не очень приятная, очень быстрая, особенно в зале. Я рад, что в итоге получилось в двух сетах выиграть. Надеюсь, следующий матч будет лучше.

- Повлияло ли на игру то, что для него это был с учетом квалификации уже пятый матч на турнире, а для вас - первый?

- Конечно, приятно начинать со второго круга - один матч выигрываешь и сразу в четвертьфинале. С другой стороны, определенные преимущества есть у тех, кто начинает с квалификации. Все знают, что квалифаи прибиваются к покрытию и в итоге проходят далеко по сетке.

- С кем предпочтете сыграть в следующем круге - с Мирзой Башичем или с Ником Кирьосом?

- Они еще не сыграли, поэтому все равно. (Мария Никулашкина)