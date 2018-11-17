Карен Хачанов: "Не знаю, чем объяснить волну талантливых теннисистов с русскими корнями"

Российский теннисист Карен Хачанов считает совпадением, что в его поколении много талантов с русскими корнями. Речь не только о тех теннисистах, которые выступают за Россию, но и о греке Стефаносе Циципасе, немце Александре Звереве, канадце Денисе Шаповалове.

– Скажем, у них есть русские корни, но они все же не россияне, – цитирует Sport360 Хачанова. – Я не знаю, чем объяснить эту волну. Думаю, это совпадение. Было бы здорово, представляй они все Россию. Представляете такую команду на Кубке Дэвиса? Но, к сожалению, это не так. Я не знаю, с чем это связано. Просто наше поколение, кажется, сильнее предыдущих.

Мы все знакомы, но все же я бы не назвал близкими друзьями Стефаноса или Дениса. Мои лучшие друзья – это Андрей Рублев и Даниил Медведев. И с Сашей Зверевым мы ближе, чем с Денисом и Стефаносом, потому что они немного моложе, мы реже пересекались на юниорских турнирах.