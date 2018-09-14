Карен Хачанов: "Не может не радовать, когда ты продвигаешься вверх по рейтингу, но всегда есть что-то, что можно улучшить"

Карен Хачанов, который поднялся в рейтинге ATP на 25-е место, отметил, что ему есть куда стремиться. Теннисист добавил, что доволен собой – он остался лучшим из россиян в рейтинге и стал первой ракеткой России.

– В принципе, я, конечно, доволен, – приводит пресс-служба федерации тенниса России слова Хачанова. – Не может не радовать, когда ты продвигаешься вверх по рейтингу. С конца прошлого года мы работаем с Ведраном Мартичем. Я рад, что мы проделали такую работу вместе. Но мне еще есть к чему стремиться, всегда есть что-то, что можно улучшить. Если ты полностью доволен на каком-то этапе, то это помешает твоему росту. Впереди ведь большой путь.

Есть долгосрочные цели, а есть краткосрочные. Когда ты достигаешь краткосрочных целей, то это мотивирует тебя, придает еще больше сил, подпитывает. Я вижу это именно так.

В четверг в Москве состоялась жеребьевка матча группы 1 Кубка Дэвиса между сборными России и Белоруссии. Первая ракетка России Карен Хачанов сыграет с Егором Герасимовым в первый день соревнований, в пятницу, 14 сентября.