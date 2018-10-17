Карен Хачанов: "Кирьос может стать неприятным соперником"

Российский теннисист Карен Хачанов – о потенциальном поединке с австралийцем Ником Кирьосом на "ВТБ Кубке Кремля".

- Кирьос вас в матче с Андреем Рублевым не убедил?

- У него много сильных моментов в игре. Прежде всего, подача, которая дает ему большое преимущество. Поэтому в остальном он может играть без ритма, делать какую-то ерунду. У него такой стиль. В последних матчах он играет гораздо более развязно, чем до этого, чем у себя дома в Австралии. Может быть, ему просто все равно, я не знаю. В любом случае, он может стать неприятным соперником - может рвать ритм, бить со всей дури или резать. Но свою подачу держит.

- Как вам атмосфера домашнего турнира?

- Дома всегда приятно играть. Особенно, когда публика приходит. Надеюсь, ее с каждым матчем будет все больше. Конечно, это добавляет какой-то экстрамотивации и энергии, которая действительно ощущается. За границей не всегда так.

- Вы уступили Вавринке в Петербурге, потом проиграли Дель Потро в Пекине. Чего вам не хватает, чтобы обыгрывать теннисистов, которых принято считать топовыми?

- Все матчи по-разному складываются. Посмотрим, как я сыграю следующий матч с топовым игроком. Может быть, следующий я выиграю? Я говорил уже не раз, что нужно анализировать такие матчи, судьбу которых решает пара мячей. Нужно смотреть, как я играл в ключевые моменты. Или, может быть, соперник хорошо действовал? Каждый матч складывается по-разному. Тут главное понимать, что ты играешь на этом уровне, ты близок. И следующая игра может сложится иначе. Придерживаюсь такого мнения. (Мария Никулашкина)