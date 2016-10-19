Карен Хачанов, две недели назад завоевавший дебютный титул и поднявшийся на 55-е место в рейтинге ATP, на "Кубке Кремля" проиграл в первом круге Дамиру Джумхуру – 6:3, 7:6 (5:7), 4:6. Свое поражение 20-летний теннисист объяснил стрессом, который он испытывает, выступая дома, передает корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– У вас было много возможностей завершить матч в свою пользу. Что не сложилось?

– Во втором сете при 5:4 я подавал на матч, и там были какие-то ошибки по невнимательности. Надо было в том гейме больше концентрироваться и выигрывать. Да и следующий гейм на подаче нельзя было отдавать. В третьем сете я 2:0 вел, и возникли судороги в обеих ногах и в пальцах на правой руке. Я пытался играть, но соперник это прочувствовал и начал использовать. Я рисковал. А что еще оставалось делать? Когда что-то тревожит, затягивать розыгрыши не стоит.

– Чувствуете ли вы усталость под конец сезона?

– Да, все устали и физически, и психологически. И это одна из причин сегодняшних судорог. Дома играть – всегда стресс, и с ним надо справляться. У меня никогда такого не было, чтобы физически я готов, а тут судороги, тем более в зале, а не на 35 градусах жары и повышенной влажности. Конечно, все это влияет.

– С каким настроем вы ехали на турнир в Китай, где в итоге взяли титул?

– Считаю, что после US Open находился в хорошей форме. Ехал на турниры заряженным на борьбу. Я тренировался хорошо, играл хорошо, и все сложилось удачно.

– Что-то изменилось для вас – внешне и внутренне – после первой турнирной победы?

– Многие игроки, конечно, не ожидали моей победы. Начали меня больше уважать и настраиваться по-другому. Может быть, считают меня более серьезным соперником. А лично мне титул, конечно, придал уверенности. Я себя сейчас хорошо ощущаю. Просто в Москве мне действительно тяжело играть. Наверное, еще нужно к этому привыкнуть.

– Какие у вас планы на конец сезона? На отпуск?

– Планирую сыграть в квалификации в Вене и на "Мастерсе" в Париже. Потом, наверное, закончим сезон. Нужно будет отдохнуть и хорошо провести предсезонку, как два года назад. Потому что в следующем году, сразу начну играть большие турниры ATP и нужно быть готовым с самого начала.