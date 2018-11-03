Карен Хачанов: "Это был один из моих лучших матчей"

Россиянин Карен Хачанов, в полуфинале турнира в Париже победивший австрийца Доминика Тима (6:4, 6:1), отметил, что доволен своей игрой.

​В финале Хачанов сыграет против победителя встречи Роджер Федерер – Новак Джокович.

– Это был один из моих лучших матчей, – цитирует Хачанова Reuters. – А что мне больше всего нравится, это то, что мне удается повышать свой уровень. Это показываем, что я становлюсь более хорошим игроком.

Первые несколько геймов были очень напряженными. При счете 4:4, когда давление стало еще сильнее, я сломал его и захватил лидерство.

Конечно, я буду смотреть матч Федерер – Джокович. Любой исход будет благом для меня.