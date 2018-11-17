Карен Хачанов: "Думаю, что я нахожусь на уровне топ-игроков"

Российский теннисист Карен Хачанов доволен тем, как у него сложился сезон. На турнире в Париже он обыграл подряд четырех соперников из топ-10 рейтинга и стал победителем, в финале справившись с Новаком Джоковичем. На Итоговый турнир АТР в Лондон Хачанов поехал как запасной.

– Это особенный момент с эмоциональной точки зрения, – цитирует Sport360 Хачанова. – Эмоционально я на пике. Сейчас постепенно успокаиваюсь. Рад быть в Лондоне даже в качестве запасного. Хочу посмотреть на борьбу восьми лучших теннисистов, хочу быть в этой среде, надеюсь, что в следующем году смогу квалифицироваться на этот турнир напрямую.

Я счастлив и горжусь тем, как играл в этом году, какие результаты показал. Возможно, я бы не поверил, что так сложится, если бы меня спросили об этом в начале года. Но я верил, что смогу выйти на этот уровень и буду там, где захочу. Цели всегда очень большие, ожидания завышены. Но я считаю, что нахожусь на уровне топ-игроков.