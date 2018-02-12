Карбальес Баэна стал победителем турнира в Кито

Испанец Роберто Карбальес Баэна стал чемпионом турнира в Кито (Эквадор). Со счётом 6:3, 4:6, 6:4 он победил своего соотечественника Альберта Рамоса-Виньоласа.

Матч длился 2 часа 27 минут. Карбальес Баэна выполнил 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта и 11. Испанский теннисист, начинавший турнир с квалификации, завоевал первый титул в карьере.

Кито (Эквадор)

Турнир ATP Ecuador Open

Призовой фонд 501 345 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Роберто Карбальес Баэна (Испания, Q) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 2) - 6:3, 4:6, 6:4