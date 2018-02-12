00:08 | Теннис — ATP

Карбальес Баэна стал победителем турнира в Кито


Испанец Роберто Карбальес Баэна стал чемпионом турнира в Кито (Эквадор). Со счётом 6:3, 4:6, 6:4 он победил своего соотечественника Альберта Рамоса-Виньоласа

Матч длился 2 часа 27 минут. Карбальес Баэна выполнил 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта и 11. Испанский теннисист, начинавший турнир с квалификации, завоевал первый титул в карьере. 

Кито (Эквадор) 

Турнир ATP Ecuador Open 

Призовой фонд 501 345 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Финал 

Роберто Карбальес Баэна (Испания, Q) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 2) - 6:3, 4:6, 6:4

 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/ecuador/2018/

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