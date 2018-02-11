00:07 | Теннис — ATP

Карбальес Баэна стал первым финалистом турнира в Кито


Испанец Роберто Карбальес Баэна вышел в финал турнира в эквадорском Кито. Со счетом 4:6, 6:3, 6:2 он за 2 часа 28 минут победил словака Андрея Мартина

На счету испанского теннисиста шесть эйсов, шесть двойных и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. В финале Карбальес Баэна сыграет с Тьягу Монтейро или Альбертом Рамосом-Виньоласом

Кито (Эквадор) 

Турнир ATP Ecuador Open 

Призовой фонд 501 345 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Роберто Карбальес Баэна (Испания, Q) - Андрей Мартин (Словакия, Q) - 4:6, 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/ecuador/2018/

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