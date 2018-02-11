Карбальес Баэна стал первым финалистом турнира в Кито

Испанец Роберто Карбальес Баэна вышел в финал турнира в эквадорском Кито. Со счетом 4:6, 6:3, 6:2 он за 2 часа 28 минут победил словака Андрея Мартина.

На счету испанского теннисиста шесть эйсов, шесть двойных и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. В финале Карбальес Баэна сыграет с Тьягу Монтейро или Альбертом Рамосом-Виньоласом.

Кито (Эквадор)

Турнир ATP Ecuador Open

Призовой фонд 501 345 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Роберто Карбальес Баэна (Испания, Q) - Андрей Мартин (Словакия, Q) - 4:6, 6:3, 6:2