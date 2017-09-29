Израильский теннисист не доиграл матч с Долгополовым из-за религиозного праздника

Израильский теннисист Дуди Села отказался продолжать матч 1/4 финала турнира в Шэньчжэне против украинца Александра Долгополова. Причиной стал религиозный праздник Йом Кипур, который иудеи проводят в строгом посте и молитве. Села просил перенести игру на более раннее время, но организаторы отказали ему. В результате он покинул корт при счете 3:6, 6:4, 0:1.

В полуфинале Долгополов сыграет с Дамиром Джумхуром, а в другой встрече 1/2 финала встретятся Анри Лааксонен и Давид Гоффен.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир ATP Shenzhen Open

Призовой фонд 666 960 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джумхур (Босния и Герцеговина, 6) - Зверев А. (Германия, 1) - 6:4, 7:5

Долгополов (Украина) - Села (Израиль) - 6:3, 4:6, 1:0, отказ

Лааксонен (Швейцария) - Чжан Чжичжень (Китай, Q) - 6:4, 3:6, 6:2

Гоффен (Бельгия, 2) - Янг (США, 8) - 6:2, 6:3