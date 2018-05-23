Изнер вышел в четвертьфинал в Лионе, Сок - нет

Джон Изнер, "посеянный" на турнире в Лионе под вторым номером, вышел в четвертьфинал, переиграв Раду Албота из Молдавии – 7:6 (7:3), 6:3. Еще один американец Джек Сок, третья ракетка турнира, потерпел поражение от соотечественника Тэйлора Фритца – 6:7 (6:8), 2:6. Путевки в четвертьфинал также завоевали Кэмерон Норри, Душан Лайович и Михаил Кукушкин.

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Призовой фонд 501 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Джон Изнер (США, 2) – Раду Албот (Молдавия) – 7:6 (7:3), 6:3

Тэйлор Фритц (США) – Джек Сок (США, 3) – 7:6(8:6), 6:2

Кэмерон Норри (Великобритания) – Максимилиан Мартерер (Германия) – 6:1, 6:

Душан Лайович (Сербия) – Филип Хорански (Словакия, Q) – 6:4, 7:5

Михаил Кукушкин (Казахстан) – Федерико Кория (Аргентина, LL) – 6:2, 6:3