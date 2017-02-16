Изнер и Харрисон вышли в 1/4 финала турнира в Мемфисе

Американец Джон Изнер переиграл японца Йошихито Нишиоку в матче второго круга турнира ATP в Мемфисе. В други встречах Стив Дарсис уступил Дамиру Джумхуру, Райан Харрисон одолел Сэма Керри, а Дональд Янг выиграл у Райлли Опелки.

Мемфис (США)

Турнир ATP Memphis Open

Призовой фонд 642 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Харрисон Р. (США) - Керри (США, 3) - 6:3, 6:1

Джумхур (Босния и Герцеговина) - Дарсис (Бельгия, 7) - 7:6 (7:2), 6:4

Янг (США) - Опелка (США, WC) - 7:6 (7:3), 6:3

Изнер (США, 2) - Нишиока (Япония) - 4:6, 6:3, 6:4