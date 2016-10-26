16:53 | ТЕННИС — ATP

Итоговый турнир ATP может переехать в Москву?

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Итоговый турнир ATP может в будущем переместиться в Москву. Об этом сообщил вице–президент банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов. Сейчас итоговый турнир сезона с 2009 года проводится в Лондоне на "Арене О2". Ранее соревнования принимали Нью-Йорк, Франкфурт-на-Майне, Шанхай и Ганновер.

– Я показал руководству ATP-тура нашу арену, и они как раз думают о том, чтобы немного "перетряхнуть" эту историю. "Арена О2", где проходит сейчас турнир, хороша, но должны быть перемены, – цитирует ТАСС Перегудова.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3736138

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КОММЕНТАРИИ (2)
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lavric999

Да нуу, на Кубок Кремля то перестали ходить, незнаю как в Питере, а тут еще это! Деньги некуда девать ВТБ?! В таких турнирах, призовой фонд очень велик!

18:19

howard

Мало верится, но очень хочется.

17:05

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