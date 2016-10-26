Итоговый турнир ATP может переехать в Москву?

Итоговый турнир ATP может в будущем переместиться в Москву. Об этом сообщил вице–президент банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов. Сейчас итоговый турнир сезона с 2009 года проводится в Лондоне на "Арене О2". Ранее соревнования принимали Нью-Йорк, Франкфурт-на-Майне, Шанхай и Ганновер.

– Я показал руководству ATP-тура нашу арену, и они как раз думают о том, чтобы немного "перетряхнуть" эту историю. "Арена О2", где проходит сейчас турнир, хороша, но должны быть перемены, – цитирует ТАСС Перегудова.