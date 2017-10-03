ITF на год дисквалифицировала британского теннисиста за кокаин

Международная федерация тенниса (ITF) на своем официальном сайте сообщила о дисквалификации на один год британца Даниэля Эванса. Решение, принятое антидопинговой комиссией организации, было принято в связи с положительным допинг-тестом 27-летнего спортсмена, в котором были обнаружены следы кокаина.

Отмечается, что Эванс сдал положительный тест 24 апреля этого года на турнире в Барселоне. Сам теннисист ранее заявлял, что совершил ошибку и должен это признать.

В рейтинге ATP от 2 октября Эванс занимает 108-е место.