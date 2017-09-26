Истомин стал соперником Хачанова на турнире в Чэнду

В матче первого круга турнира в Чэнду Денис Истомин из Узбекистана обыграл Яна-Леннарда Штруффа из Германии со счетом 6:3, 7:6 (7:3). В следующем круге Истомин сыграет с россиянином Кареном Хачановым, а соперником другого россиянина Андрея Рублева стал представитель Тайваня Лу Еньсунь.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 028 885 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Багдатис (Кипр) – Поспишил (Канада) – 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:4

Басилашвили (Грузия) – Троицки (Сербия, 7) – 6:3, 2:6, 6:2

Истомин (Узбекистан) – Штруфф (Германия) – 6:3, 7:6 (7:3)

Эдмунд (Великобритания, 6) – Томич (Австралия) – 6:4, 6:2

Лайович (Сербия) – Менендес-Масейрас (Испания, Q) – 6:3, 7:6 (7:3)

Лу Еньсунь (Тайвань) – Имер (Швеция, WC) – 6:2, 6:3