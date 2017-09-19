Истомин победил Гаске в Метце

Денис Истомин вышел во второй круг турнира в Метце. Узбекистанец победил шестого номера "посева" Ришара Гаске. Его соперником станет немец Янник Маден.

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 482 060 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Маден (Германия, LL) - Кикер (Аргентина) - 6:4, 3:6, 6:3

Басилашвили (Грузия) - Мийо (Франция, Q) - 2:6, 7:6(7:5), 6:4

Симон (Франция, 8) - Сеппи (Италия) - 6:3, 6:0

Копил (Румыния) - Джаннесси (Италия) - 6:3, 6:2

Гранольерс М. (Испания) - Болелли (Италия, Q) - 7:6 (11:9), 3:6, 7:6 (10:8)

Пэр (Франция, 7) - Циципас (Греция, Q) - 6:2, 6:4

Истомин (Узбекистан) - Гаске (Франция, 6) - 1:6, 6:4, 6:4