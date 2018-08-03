Истомин - первый финалист турнира в Кицбюэле

Денис Истомин из Узбекистана стал первым финалистом турнира в Кицбюэле (Австрия), обыграв чилийца Николаса Харри - 7:5, 6:7 (4:7), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 37 минут.

Второй финалист определится в матче между словаком Мартином Клижаном и испанцем Хауме Мунаром.

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 501 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Денис Истомин (Узбекистан, Q) - Николас Харри (Чили) - 7:5, 6:7 (4:7), 6:4