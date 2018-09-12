Хуан Мартин Дель Потро: "Я счастлив играть в эпоху с Надалем, Джоковичем и Федерером"

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро, который часто проигрывал представителям "большой тройки": Рафаэлю Надалю, Роджеру Федереру и Новаку Джоковичу, заявил, что горд играть в одну эпоху с ними. Он добавил, что многому научился у них.

- Горжусь тем, что играю рядом с этими легендами, - приводит Tennis World USA слова Дель Потро. - Я всю свою карьеру учился у Новака, Роджера, Рафы. Видел, как они выигрывают соревнования. Это потрясающе. Мне не грустно, что я не смог выиграть турнир "Большого шлема" из-за них. Я просто один из тех парней, которым повезло быть в одной эпохе с ними, и это здорово.

Члены "большой тройки" за последние 15 лет выиграли 51 титул "Большого шлема": у Надаля их 17, а у Федерера - 20, у Джоковича - 14. Дель Потро побеждал на US Open в 2009 году.

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