Хуан Мартин дель Потро: "Кубок Дэвиса завоеван, поэтому я спокоен"

Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро подтвердил, что пропустит Открытый чемпионат Австралии. Спортсмен, завоевавший в составе сборной Кубок Дэвиса, намерен взять паузу, чтобы восстановить здоровье и психологическое состояние. Он планирует вернуться на корт в феврале. Australian Open пройдет с 16 по 29 января.

– В 2017 году я хочу сконцентрироваться на здоровье и психологическом состоянии, – приводит The Sidney Morning Herald слова дель Потро. – К счастью, Кубок Дэвиса завоеван, поэтому я спокоен.