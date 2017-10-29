Хуан Мартин дель Потро: "Финал с Федерером для меня - большое испытание и радость"

Аргентинец Хуан Мартин дель Потро перед финалом турнира в Базеле отметил, что чувствует небольшую усталость, но не испытывает проблем с физикой. Напомним, что в главной встрече турнира 29 октября дель Порто сыграет против Роджера Федерера.

– У меня нет физических проблем – просто накопилась усталость, потому, что я провел много матчей за последнее время, – цитирует официальный сайт ATP дель Потро. – Но к завтра буду в порядке и очень рад, что сыграю в финале. Это отличный финал. Для меня это будет большое испытание и радость: я с удовольствием сыграю с Роджером еще раз у него дома. Уверен, атмосфера на корте будет прекрасная, и я получу от нее удовольствие.