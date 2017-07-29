00:17 | ТЕННИС — ATP

Харрисон, Изнер и Мюллер - в полуфинале турнира в Атланте

Американский теннисист Джон Изнер в четвертьфинале турнира АТР в Атланте обыграл словака Лукаша Лацко7:5, 6:4. В полуфинале он сыграет с Жилем Мюллером из Люксембурга. Также в следующий рауд вышел представитель США Райан Харрисон.

Атланта (США) 

Турнир ATP BB&T Atlanta Open 

Призовой фонд 642 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Харрисон Р. (США, 4) - Юбенкс (США, WC) - 6:1, 6:2

Изнер (США, 2) - Лацко (Словакия) - 7:5, 6:4

Мюллер Ж. (Люксембург, 3) - Пол (США, Q) - 6:3, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/atlanta/2017/

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