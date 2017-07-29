Харрисон, Изнер и Мюллер - в полуфинале турнира в Атланте

Американский теннисист Джон Изнер в четвертьфинале турнира АТР в Атланте обыграл словака Лукаша Лацко - 7:5, 6:4. В полуфинале он сыграет с Жилем Мюллером из Люксембурга. Также в следующий рауд вышел представитель США Райан Харрисон.
Атланта (США)
Турнир ATP BB&T Atlanta Open
Призовой фонд 642 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Харрисон Р. (США, 4) - Юбенкс (США, WC) - 6:1, 6:2
Изнер (США, 2) - Лацко (Словакия) - 7:5, 6:4
Мюллер Ж. (Люксембург, 3) - Пол (США, Q) - 6:3, 6:1