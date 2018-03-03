Харри и Себальос вышли в полуфинал турнира в Сан-Паулу

Чилиец Николас Харри и аргентинец Орасио Себальос вышли в полуфинал турнира ATP в Сан-Паулу. Сегодня они обыграли испанца Альберта Рамоса-Виньоласа и бразильца Рожериу Дутру Силву соответственно. Теперь им предстоит между собой побороться за путевку в финал.

Сан-Паулу (Бразилия)

Турнир ATP Brasil Open

Призовой фонд 516 205 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Николас Харри (Чили) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 1) - 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3)

Орасио Себальос (Аргентина) - Рожериу Дутра Силва (Бразилия) - 6:7 (3:7), 6:2, 6:4