Хачанов вышел во второй круг турнира в Стамбуле

Россиянин Карен Хачанов пробился во второй круг турнира в Стамбуле. Российский теннисист в трех сетах переиграл Николоза Басилашвили из Грузии.

В другой встрече грек Стефанос Циципас уступил боснийцу Дамиру Джумхуру, серб Ласло Джере выиграл у немца Даниэля Брандса, а британец Альяж Бедене оказался сильнее Мартона Фучовича из Венгрии. .

Стамбул (Турция)

Турнир ATP TEB BNP Paribas Istanbul Open

Призовой фонд 439 005 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

ХАЧАНОВ (Россия) - Басилашвили (Грузия) - 6:3, 6:7 (2:7), 6:1

Джумхур (Босния и Герцеговина) - Циципас (Греция, Q) - 6:4, 7:5

Джере (Сербия) - Брандс (Германия, Q) - 6:3, 6:4

Бедене (Великобритания) - Фучович (Венгрия, WC) - 7:6 (7:3), 4:6, 6:4