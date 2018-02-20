18:32 | Теннис — ATP

Хачанов вышел во второй круг турнира в Марселе

1

Россиянин Карен Хачанов обыграл в двух сетах бельгийца Рубена Бемельманса в первом круге турнира в Марселе. Матч длился 1 час 19 минут.

В следующем раунде Хачанов сыграет с победителем пары Миша Зверев (Германия) - Блаж Кавчич (Словения).

Марсель (Франция) 

Турнир ATP Open 13 Мarseille 

Призовой фонд 645 485 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Филип Краинович (Сербия, 8) - Жоау Соуза (Португалия) - 3:6, 6:4, 6:4

Илья Ивашко (Белоруссия, Q) - Ласло Джере (Сербия) - 6:3, 6:1

Карен ХАЧАНОВ (Россия, 9) - Рубен Бемельманс (Бельгия, Q) - 6:3, 7:6 (7:2)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/marseille/2018/

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

Читалось.))

18:37

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!