Хачанов вышел в третий круг "Мастерса" в Париже

Россиянин Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже. Во вторник он встречался с австралийцем Мэттью Эбденом, который в статусе "лаки лузера" заменил в сетке британца Кайла Эдмунда, снявшегося с состязаний из-за травмы колена. Хачанов взял первый сет со счетом 6:2 и вел 2:0 во втором, когда Эбден отказался от продолжения борьбы. Следующий соперник россиянина определится во встрече американца Джона Изнера с сильнейшем в матче между Михаилом Кукушкиным и Пьером-Юго Арбером.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 4 872 105 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Фернандо Вердаско (Испания) – Жереми Шарди (Франция) – 6:4, 6:4

Второй круг

Карен Хачанов (Россия) – Мэттью Эбден (Австралия, LL) – 6:2, 2:0 отказ 2-го игрока