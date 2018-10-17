Хачанов вышел в четвертьфинал "ВТБ Кубка Кремля"

Россиянин Карен Хачанов вышел в третий круг "ВТБ Кубка Кремля". В матче второго раунда он обыграл представителя Чехии Лукаша Росола - 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.
В четвертьфинале Хачанов встретится с победилем матча Ник Кирьос (Австралия) - Мирза Башич (Босния и Герцеговина).
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 856 445 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 3, WC) - Лукаш Росол (Чехия, Q) - 6:4, 7:5
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