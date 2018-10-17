Хачанов вышел в четвертьфинал "ВТБ Кубка Кремля"

Россиянин Карен Хачанов вышел в третий круг "ВТБ Кубка Кремля". В матче второго раунда он обыграл представителя Чехии Лукаша Росола - 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

В четвертьфинале Хачанов встретится с победилем матча Ник Кирьос (Австралия) - Мирза Башич (Босния и Герцеговина).

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 856 445 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 3, WC) - Лукаш Росол (Чехия, Q) - 6:4, 7:5