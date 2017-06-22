Хачанов вышел в четвертьфинал в Халле после отказа Нишикори

Первая ракетка России Карен Хачанов вышел в четвертьфинал травяного турнира категории "500" в немецком Халле. 21-летний теннисист сыграл всего пять геймов с третьим "сеяным" Кеи Нишикори, после чего соперник при счете 2:3 отказался от продолжения борьбы из-за травмы. В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем встречи между соотечественниками Андреем Рублевым и Михаилом Южным, что означает, что один из полуфиналистов точно будет россиянином.

Халле (Германия)

Турнир ATP Gerry Weber Open

Призовой фонд 1 836 660 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

ХАЧАНОВ (Россия) – Нишикори (Япония, 3) – 3:2 отказ