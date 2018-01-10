Россиянин Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Окленде, обыграв уругвайца Пабло Куэваса со счетом 6:2, 7:6 (7:4).
За выход в полуфинал Хачанов поборется с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) - Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир ATP ASB Classic
Призовой фонд 501 345 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
ХАЧАНОВ (Россия) - Куэвас (Уругвай, 6) - 6:2, 7:6 (7:4)
Феррер (Испания, 7) - Соуза Ж. (Португалия) - 6:2, 6:2
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Serenky25
Легкие деньги (((;
09:36
shpasic
читалось.))
08:57