08:22 | Теннис — ATP

Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Окленде

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Россиянин Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Окленде, обыграв уругвайца Пабло Куэваса со счетом 6:2, 7:6 (7:4).

За выход в полуфинал Хачанов поборется с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) - Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).

Окленд (Новая Зеландия) 

Турнир ATP ASB Classic 

Призовой фонд 501 345 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

ХАЧАНОВ (Россия) - Куэвас (Уругвай, 6) - 6:2, 7:6 (7:4)

Феррер (Испания, 7) - Соуза Ж. (Португалия) - 6:2, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/auckland/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

Легкие деньги (((;

09:36

shpasic

читалось.))

08:57