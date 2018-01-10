Россиянин Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Окленде, обыграв уругвайца Пабло Куэваса со счетом 6:2, 7:6 (7:4).

За выход в полуфинал Хачанов поборется с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) - Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир ATP ASB Classic

Призовой фонд 501 345 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

ХАЧАНОВ (Россия) - Куэвас (Уругвай, 6) - 6:2, 7:6 (7:4)

Феррер (Испания, 7) - Соуза Ж. (Португалия) - 6:2, 6:2