14:31 | ТЕННИС — ATP

Хачанов выиграл первый турнир ATP в карьере

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Россиянин Карен Хачанов в финале турнира в Китае в трех сетах одержал победу над испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом - 6:7, 7:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 39 минут. Отметим, что для Хачанова данная победа стала первой на турнирах ATP. Также он стал первым российским теннисистом, который выиграл турнир АТР в одиночном разряде с 2013 года.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 840 915 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

ХАЧАНОВ (Россия) - Рамос-Виньолас (Испания, 5) - 6:7, 7:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/chengdu/2016/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Самурай Игорь

Удачи парню!!!

14:51

Romka3101

С почином!!!

14:39

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