Хачанов выиграл первый турнир ATP в карьере

Россиянин Карен Хачанов в финале турнира в Китае в трех сетах одержал победу над испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом - 6:7, 7:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 39 минут. Отметим, что для Хачанова данная победа стала первой на турнирах ATP. Также он стал первым российским теннисистом, который выиграл турнир АТР в одиночном разряде с 2013 года.
Чэнду (Китай)
Турнир ATP Chengdu Open
Призовой фонд 840 915 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
ХАЧАНОВ (Россия) - Рамос-Виньолас (Испания, 5) - 6:7, 7:6, 6:3
Самурай Игорь
Удачи парню!!!
14:51
Romka3101
С почином!!!
14:39