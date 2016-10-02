Хачанов выиграл первый турнир ATP в карьере

Россиянин Карен Хачанов в финале турнира в Китае в трех сетах одержал победу над испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом - 6:7, 7:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 39 минут. Отметим, что для Хачанова данная победа стала первой на турнирах ATP. Также он стал первым российским теннисистом, который выиграл турнир АТР в одиночном разряде с 2013 года.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 840 915 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

ХАЧАНОВ (Россия) - Рамос-Виньолас (Испания, 5) - 6:7, 7:6, 6:3