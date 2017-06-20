Хачанов впервые в карьере вышел во второй круг травяного турнира

Первая ракетка России Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Халле, переиграв француза Жиля Симона – 6:2, 6:7 (2:7), 6:3. Для 21-летнего российского теннисиста это первая в карьере победа в основных сетках состязаний на траве. Во втором круге Хачанов сыграет с Кеи Нишикори, "посеянным" под третьим номером. Японец сегодня в трех сетах взял верх над Фернандо Вердаско – 6:7 (7:9), 6:3, 6:4.

Халле (Германия)

Турнир ATP Gerry Weber Open

Призовой фонд 1 836 660 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

ХАЧАНОВ (Россия) – Симон (Франция) – 6:2, 6:7 (2:7), 6:3

Нишикори (Япония, 3) – Вердаско (Испания) – 6:7 (7:9), 6:3, 6:4

Баутиста Агут (Испания, 7) – Берлок (Аргентина) – 6:0, 4:6, 6:2

Томич Б. (Австралия) – Т. Хаас (Германия) – 6:4, 6:4

Хаасе (Голландия) – Феррер (Испания) – 3:6, 7:5, 6:3

Зверев М. (Германия) – Лацко (Словакия, Q) – 6:4, 6:4