Хачанов вошел в топ-50 рейтинга ATP, Кравчук покинул топ-100

В обновленном рейтинге ATP изменений в первой десятке не произошло. Лучший из россиян Карен Хачанов на минувшей неделе дошел до четвертьфинала турнира в Барселоне и поднялся на 14 строчек рейтинга, войдя в топ-50.
Андрей Кузнецов поднялся на 11 позиций и занимает 76-е место. А вот Константин Кравчук потерял 110 очков и покинул первую сотню.
Рейтинг ATP
Положение на 1 мая
1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 11 870
2 (2). Джокович (Сербия) – 8085
3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5695
4 (4). Федерер (Швейцария) – 5125
5 (5). Надаль (Испания) – 4735
6 (6). Раонич (Канада) – 4165
7 (7). Нишикори (Япония) – 4010
8 (8). Чилич (Хорватия) – 3565
9 (9). Тим (Австрия) – 3535
10 (10). Гоффен (Бельгия) - 2975...
42 (56). ХАЧАНОВ (Россия) – 937...
65 (63). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 789...
76 (87). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 670...
88 (89). ЮЖНЫЙ (Россия) – 620...
95 (96). ДОНСКОЙ (Россия) – 558...
105 (93). КРАВЧУК (Россия) - 527
* – положение в предыдущем рейтинге
Айртон:)
Энди крут.)) Почти 4 косаря запас!))
09:11