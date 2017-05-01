Хачанов вошел в топ-50 рейтинга ATP, Кравчук покинул топ-100

В обновленном рейтинге ATP изменений в первой десятке не произошло. Лучший из россиян Карен Хачанов на минувшей неделе дошел до четвертьфинала турнира в Барселоне и поднялся на 14 строчек рейтинга, войдя в топ-50.

Андрей Кузнецов поднялся на 11 позиций и занимает 76-е место. А вот Константин Кравчук потерял 110 очков и покинул первую сотню.

Рейтинг ATP

Положение на 1 мая

1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 11 870

2 (2). Джокович (Сербия) – 8085

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5695

4 (4). Федерер (Швейцария) – 5125

5 (5). Надаль (Испания) – 4735

6 (6). Раонич (Канада) – 4165

7 (7). Нишикори (Япония) – 4010

8 (8). Чилич (Хорватия) – 3565

9 (9). Тим (Австрия) – 3535

10 (10). Гоффен (Бельгия) - 2975...

42 (56). ХАЧАНОВ (Россия) – 937...

65 (63). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 789...

76 (87). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 670...

88 (89). ЮЖНЫЙ (Россия) – 620...

95 (96). ДОНСКОЙ (Россия) – 558...

105 (93). КРАВЧУК (Россия) - 527

* – положение в предыдущем рейтинге