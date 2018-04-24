Хачанов в паре со Шварцманом не вышел во второй круг турнира в Барселоне

Польский теннисист Лукаш Кубот вместе с бразильцем Марселу Мело обыграли россиянина Карена Хачанова и аргентинца Диего Шварцмана в первом круге турнира в Барселоне в парном разряде. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:0.

Следующими соперниками Кубота и Мело станут победители матча испанцев Хауме Мунара и Томми Робредо против пакистанца Айсам-уль-Хак Куреши и голландца Жан-Жюльена Рожера.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 510 900 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Лукаш Кубот/Марселу Мело (Польша/Бразилия, 1) – Карен Хачанов/Диего Шварцман (Россия/Аргентина) – 6:3, 6:0