19:05 19 апреля | Теннис — ATP

Хачанов уступил Надалю в третьем круге турнира в Монте-Карло

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Испанец Рафаэль Надаль переиграл в двух сетах россиянина Карена Хачанова в третьем круге турнира в Монте-Карло. Матч длился 1 час 20 минут.

В четвертьфинале Надаль сыграет с австрийцем Домиником Тимом.

Монте-Карло (Монако) 

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters 

Призовой фонд 4 872 105 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Ришар Гаске (Франция) - Миша Зверев (Германия) - 6:2, 7:5

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/montecarlo/2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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alexzander

Молодец Рафа!!! С Домиником играть тяжело всегда.Победы!!!

22:17 19 апреля

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