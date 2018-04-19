Хачанов уступил Надалю в третьем круге турнира в Монте-Карло

Испанец Рафаэль Надаль переиграл в двух сетах россиянина Карена Хачанова в третьем круге турнира в Монте-Карло. Матч длился 1 час 20 минут.
В четвертьфинале Надаль сыграет с австрийцем Домиником Тимом.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 4 872 105 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Ришар Гаске (Франция) - Миша Зверев (Германия) - 6:2, 7:5
Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 6:3, 6:2
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alexzander
Молодец Рафа!!! С Домиником играть тяжело всегда.Победы!!!
22:17 19 апреля