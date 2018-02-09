17:36 | Теннис — ATP

Хачанов уступил Гоффену в 1/4 финала турнира в Монпелье

5

Бельгиец Давид Гоффен обыграл россиянина Карена Хачанова в четвертьфинале турнира АТР в Монпелье - 6:4, 6:4. В следующем раунде он встретится с победителем пары Дамир Джумхур - Ришар Гаске.

Монпелье (Франция) 

Турнир ATP Open Sud de France 

Призовой фонд 501 345 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Давид Гоффен (Бельгия, 1) - Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 6:4, 6:4

5
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

kostyauuvarov

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

22:41

Zlon

Кто мешает Качанову начать выигрывать и стать самому игроком первой десятки? Наверное отсутствие таланта..Это как ответ на вопрос что мешает вам получить вторую степень? Недокуренный план и незаконченная первая.

21:09

Nick280881

Браво маэстро. Учитывая, что Гоффен игрок первой десятки, а Хачанов 49-й, только у величайшего теннисного иксперда подобное могло прочитаться.

20:41

Сталин И В 1945

=Бней Иегуда= сосалось \\

19:26

Бней Иегуда

Читалось.))

17:45