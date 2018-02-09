Хачанов уступил Гоффену в 1/4 финала турнира в Монпелье

Бельгиец Давид Гоффен обыграл россиянина Карена Хачанова в четвертьфинале турнира АТР в Монпелье - 6:4, 6:4. В следующем раунде он встретится с победителем пары Дамир Джумхур - Ришар Гаске.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 501 345 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Давид Гоффен (Бельгия, 1) - Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 6:4, 6:4