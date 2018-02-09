Хачанов уступил Гоффену в 1/4 финала турнира в Монпелье

Бельгиец Давид Гоффен обыграл россиянина Карена Хачанова в четвертьфинале турнира АТР в Монпелье - 6:4, 6:4. В следующем раунде он встретится с победителем пары Дамир Джумхур - Ришар Гаске.
Монпелье (Франция)
Турнир ATP Open Sud de France
Призовой фонд 501 345 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Давид Гоффен (Бельгия, 1) - Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 6:4, 6:4
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kostyauuvarov
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
22:41
Zlon
Кто мешает Качанову начать выигрывать и стать самому игроком первой десятки? Наверное отсутствие таланта..Это как ответ на вопрос что мешает вам получить вторую степень? Недокуренный план и незаконченная первая.
21:09
Nick280881
Браво маэстро. Учитывая, что Гоффен игрок первой десятки, а Хачанов 49-й, только у величайшего теннисного иксперда подобное могло прочитаться.
20:41
Сталин И В 1945
=Бней Иегуда= сосалось \\
19:26
Бней Иегуда
Читалось.))
17:45