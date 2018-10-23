Хачанов рассказал, как он познакомился с женой

Российский теннисист Карен Хачанов в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале рассказал историю знакомства со своей женой Вероникой.

- С Вероникой мы знакомы с восьми лет. Это любовь детства. Она тоже тогда занималась теннисом, - сказал Хачанов. - Помню, она стояла на стойке регистрации в аэропорту. Я с другом на тележке со всего маху врезаюсь в нее, с хохотом. Вероника разворачивается и спрашивает маму: "Что это за идиоты?" Мы полетели вместе. Так и завязалась любовь с первого взгляда.

Карен и Вероника сыграли свадьбу в апреле 2016 года, когда спортсмену было 19 лет. Напомним, россиянин стал победителем "ВТБ Кубка Кремля".