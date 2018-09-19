18:58 | Теннис — ATP

Хачанов проиграл Вавринке во втором круге турнира в Санкт-Петербурге

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Первая ракетка России Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. Россиянин в двух сетах уступил швейцарцу Стэну Вавринке, оба раза проиграв на тай-брейке. Соперник Вавринки определится в матче Дамира Джумхура и Гвидо Пельи.

Из россиян в сетке остались только Даниил Медведев, который во втором круге сыграет с казахстанцем Михаилом Кукушкиным, а также Михаил Южный, которому предстоит матч первого круга с Мирзой Башичем.

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир ATP St. Petersburg Open 

Призовой фонд 1 175 190 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Стэн Вавринка (Швейцария, WC) - Карен Хачанов (Россия, 4) - 7:6 (12:10), 7:6 (7:1)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/petersburg/2018/1/5/

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